Fenerbahçe: #ÇifteStandartVAR

Sarı-Lacivertliler, hakemlerin aynı pozisyonlarda her hafta farklı kararlar verilmesi sonrası isyan etti.

Yeni Malatya maçında Emre’nin penaltısı sırasında Farnolle çizgiyi terk etse de oyun devam etmişti.

Göztepe’nin Alpaslan’la kullandığı penaltıda ise Altay çizgiden açılınca penaltı tekrarlandı. Ersun Yanal, oyuncular ve başkan vekili Semih Özsoy, bu duruma isyan etti. Fenerbahçe, Twitter’dan bu açıklamaların görüntülerini #ÇifteStandartVAR etiketiyle paylaştı. Kısa sürede 40 binden fazla tweet atıldı ve bu etiket Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşti