Fenerbahçe cephesinden sert açıklama

Fenerbahçe cephesi, dün akşam Sinan Erdem'de oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ile ilgili açıklamalar yaptı. İtalyan oyuncuları Gigi Datome'un hastaneye sevki için ambulans tahsis edilmediğini ileri süren Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Anadolu Efes koçu Ergin Ataman'ı çok sert ifadelerle hedef aldı. Özsoy, Başkan Ali Koç'un, toplantıya yetişemediğini ilettikten sonra şunları söyledi:

'Datome hastaneye götürülmedi'

"Dün akşam yaşananlar insanlık adına üzücüydü. Travma riski ile karşı karşıya kalan oyuncumuz ambulans ile hastaneye götürülmemiştir. Anadolu Efes'in arsızlığı sermaye edinmiş koçunun ardı arkası kesilmeyen tavırları, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun burada gerekli cezaları vermemesi ve bugün gelinen yer."

"Anadolu Efes'in başantrenörü; Ali Koç'a azmettirici dedi ve TBF buna hiçbir şey yapmadı, yapanın yanına kâr kaldı. Bu zâtın, Kızılyıldız ile büyük Karşıyaka camiası ile sorunları var."

'Ataman'ın yönlendirmesiyle yapıldı'

"Sporda görmediğimiz her şeyi bu zat ile gördük. Polis şapkası mı dersiniz, kurşun geçirmez yelek mi dersiniz... En son da kulaklıkla sahaya çıktı."

"Seyircimize yapılanlar Ergin Ataman'ın yönlendirmesiyle yapılmıştır."

'Efesliler'in eşleri...'

"Dünyanın bir tarafından gelmiş Efes'in Amerikalı oyuncularının eşlerinin dün tribünlerde yaptığı hareketler de kabul edilemezdir. İşte bu iklimi yaratan, sağlayan Ergin Ataman'ın kendisidir. Bu Türk basketbolu için tehlikelidir."

"Ergin Ataman Türk basketbolunu oyuncak ederken, Türkiye Basketbol Federasyonu buna seyirci kalıyor."

Murat Akbaş