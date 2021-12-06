Fenerbahçe , Süper Lig 'in 15. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor 'u 4-0'la geçti ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 62'de oyuna giren Serdar Dursun, yaptığı hat-trick'le maça damga vurdu ve Roberto Soldado'dan bu yana Fenerbahçe formasıyla ligde hat-trick yapan ilk isim oldu. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan milli forvet, oyuna girip galibiyete katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu vurguladı, Vitor Pereira'ya mesaj gönderdi, ''Fenerbahçe’ye her maçta katkı sağlayacağım” dedi ve ekledi:

'Yaklaşık bir aydan beri hazırım'

''Bugün ilk 11’de olmayı bekliyordum. Oyuna girip, katkı sağladığım için çok mutluyum. Takımın bir nefes alması lazımdı. Bu önemliydi. Benim açımdan da önemli bir maçtı. Türkiye’ye geldim, ilk maçta sakatladım. 2 kere ilk 11’de oynadım, az maç yaptım. Önceki senelerde sürekli 11 oynadığım için oynamaya alışkınım. Yaklaşık bir aydan beri hazırım. İnşallah bundan sonra takımıma, Fenerbahçe’ye her maçta katkı sağlayacağım”









'Takım olarak beraber hücum, beraber defans yaptık'

Takım olarak beraber hücum ve beraber defans yaptıklarını dile getiren milli forvet, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Artık bir seri yakalamamız lazım. Geçen hafta bir puan almıştık, bu haftada da mutlak 3 puan için sahaya çıkmıştık. Maça gayet iyi başladık. Rize’de ilk dakikalarda mutlak gol pozisyonuna girmişti. Bugün iyi pozisyonlara girdik. Takım olarak beraber hücum, beraber defans yaptık. Ceza sahasına topları getirdik, pozisyon sayımız fazlaydı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamladık. Böyle maçlarda ikiyi bulmanız lazım. İkiyi bulmazsanız rakip takım daha çok öne gelecek.'' diye konuştu.

''Bir forvet için gol atmanın ve asist yapmanın önemine değinen, gol sevinci ile ilgili de konuşan Serdar, sözlerini şu şekilde noktaladı:

'Galibiyeti Osman Arpacıoğlu’na armağan ediyoruz'

''Gol atmak, asist yapmak bütün ofansif oyuncular için önemlidir. Gol atarsan, takım yenemezse bunun bir anlamı yok. Ofansif olarak iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra bir seri yakalayıp, devam edeceğiz. Bu galibiyeti de Osman Arpacıoğlu’na armağan ediyoruz.''

'Elimde tutacağıma topu formanın içine koydum'

''Hat-trick yapınca topu eve götürürsün. Ben de elimde tutacağıma topu formanın içine koydum. Ondan dolayı. Şu anda bir hamilelik yok''