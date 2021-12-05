Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının da VAR hakemi Atilla Karaoğlan

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe , sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Atilla Karaoğlan'ın görev yapacağı açıklandı.

Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz, yardımcıları olarak görev alacakken Sarper Barış Saka da dördüncü hakem olarak açıklanmıştı. Atilla Karaoğlan, VAR'da görev alırken AVAR görevi ise Kerem Ersoy'un olacak.





3 gün üst üste VAR'da

Atilla Karaoğlan, Süper Lig'in 15. hafta maçlarında üçüncü kez VAR görevini üstlenecek. Cuma günü oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş maçında Video Yardımcı Hakem olarak görev yapan Atilla Karaoğlan, cumartesi günü de Trabzonspor - Adana Demirspor maçında VAR görevini yürütmüştü. Karaoğlan, pazar günü de Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında bu görevi üstlenmeye hazırlanıyor.

Cumartesi günü Trabzonspor - Adana Demirspor mücadelesinde AVAR'da görev alan Kerem Ersoy, pazar günü Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesinde de AVAR görevini yürütecek.