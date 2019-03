Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Süper Lig’de geçen hafta ilk yarısını 3-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinden 3-3’lük sonuçla ayrılarak moral kazanan sarı-lacivertliler, 3 haftalık galibiyet hasretine Rize ekibi karşısında son vermeye çalışacak. Fenerbahçe, ligin 24. haftasına 25 puanla 14. sırada girdi. İkinci yarının flaş ekibi Çaykur Rizespor ise Kadıköy’e son 6 maçta aldığı 5 galibiyet moraliyle geliyor. Okan Buruk yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, ligin ikinci yarısında oynadığı 6 maçı da kaybetmezken topladığı 16 puanla üst sıralara tırmandı. Çaykur Rizespor, 24. hafta sonunda 28 puanla 12. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizespor, 3-0 kazanmıştı.

Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 11'ler...

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Serdar Aziz, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Moses, Tolgay, Zajc, Valbuena, Soldado

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Abdullah, Aminu, Boldrin, Aatif, Muriqi

Sadık Çiftpınar cezalı

Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı olan Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal’ın Sadık’ın yerine bir diğer transfer Serdar Aziz’e ilk 11’de görev vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde uzun süredir sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile Oğuz Kağan Güçtekin de Çaykur Rizespor karşısında oynayamayacak.

Öte yandan Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

2000. maça çıkacak ilk takım olacak

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 2000. maça çıkan ilk takım olacak.

Ligin 61 sezonunda da yer alan Fenerbahçe, Galatasaray’la birlikte en fazla maça çıkan takım konumunda. Sarı-lacivertliler, bu hafta maçını Galatasaray’dan önce oynayacağı için 2000. karşılaşmaya ulaşan ilk takım olarak tarihe geçecek.

Okan Buruk, Fenerbahçe’ye "ters" geliyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk’un çalıştırdığı takımlar Fenerbahçe’ye karşı son 4 karşılaşmayı da kazandı. Geçen sezon Akhisarspor’un başındayken ligdeki iki maçı da kazanarak Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de takımıyla sarı-lacivertlileri mağlup etti. Bu sezon da Çaykur Rizespor’un başında çıktığı ilk maçta Fenerbahçe’ye karşı Okan Buruk, 3-0’lık galibiyetin mutluluğunu yaşadı.

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor 36. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, İstanbul’da yapacakları maçla Süper Lig’de 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 lig karşılaşmasının 20’sini Fenerbahçe, 7’sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe, rakip filelere 68 gol attı, Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertlilere 35 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Rize’de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

İstanbul’daki maçlar

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul’da yaptığı 17 lig maçında 12 galibiyet, 2 yenilgi, 3 beraberlik aldı. İstanbul’daki müsabakalarda Fenerbahçe 34, Çaykur Rizespor 13 gol attı. Geçen sezon İstanbul’daki maçta Fenerbahçe 2-1 galip geldi. Çaykur Rizespor’un İstanbul’daki son galibiyeti 1981’de Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi deplasmanda son olarak 1981’de mağlup etti.

Karadeniz ekibi, Süper Lig’deki ilk 2 sezonunda Fenerbahçe’yi deplasmanda mağlup ettikten sonra İstanbul’da galibiyete hasret kaldı. Yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini, 1980-1981 sezonunda, 10 Mayıs 1981 tarihinde 3-2’lik skorla aldı.

Taraflar arasında İstanbul’da yapılan son 15 lig maçından 12’sini Fenerbahçe kazandı, 3’ü berabere sonuçlandı.

İptal edilen maç

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında ligde 2003-2004 sezonunda İstanbul’da yapılan maç çok ilginç gelişmelere sahne oldu.

Kadıköy’de 8 Kasım 2003’te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave’ye kırmızı kartı çıkarmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004’te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul’da 6-0’la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi. Çaykur Rizespor ise bu sezonun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini aldı.