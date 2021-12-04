Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig ’in 15’inci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı Lacivertli ekip, bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.