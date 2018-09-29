Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor’a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların iki grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.

Bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Trabzon’a hareket edecek ve oradan da kara yoluyla Rize’ye geçecek.

AA