Süper Lig 'in 15. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor 'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe , 27 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Karşılaşmayı 2 asistle tamamlayan Fenerbahçe'nin Macar stoper, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, 27 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Karşılaşmayı 2 asistle tamamlayan Fenerbahçe'nin Macar stoper, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Gösterdikleri performanstan dolayı gurur duyabileceklerini vurgulayan Szalai, şu ifadeleri kullandı:

''Takım olarak iyi bir performans sergiledik. En önemlisi de takım olarak iyi performans ortaya koyabilmekti. Gösterdiğimiz performanstan dolayı gurur duyabiliriz. Defansif olarak da ofansif olarak da takım olarak iyi şeyler yaptık. Bunlar tabii ki bizim için önemliydi. İyi bir netice aldık. İyi bir takım ruhu, iyi bir mantalite ortaya koyduk. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor.''

'Hocamızı bizden istediği şeylerdi bunlar'

Hücuma yaptığı katkılar ve yaptığı asistlerle ilgili de konuşan yıldız oyuncu, ''Teknik Direktörümüzün bizlerden istediği şey, özellikle stoperlerden istediği şey daha ofansif bir şekilde takıma katkı sağlayabilmekti. Yardım etmemizi istedi. Tabii ki de doğru anda bindirmeler gerçekleştirdik, ortalar denedik. Hocamızı bizden istediği şeylerdi bunlar. Genel olarak da iyi yaptık. Sadece benim tarafımda değil, Marcel’in tarafında da işler istediğimiz gibi ilerledi. Bu akşam yapmak istediklerimizi iyi gerçekleştirdik.'' dedi.







