Son olarak İzmir'de Göztepe 'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 'de Altay Bayındır ve Enner Valencia sakatlıkları; İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ve Filip Novak ise cezalı oldukları için forma giyemeyecek. Son 2-3 gündür takımla çalışmayan Mert Hakan Yandaş'ın oynaması sürpriz olur. TD Vitor Pereira'nın Göztepe karşısında Marcel Tisserand cezalı olmasına rağmen stoperde "Kim & Szalai" ile Göztepe maçına başlamaması ilginç karşılanmıştı. Bu kez de Novak'ın yokluğunda sol bekte Attila Szalai beklentisi var ancak buna kesin gözüyle bakamıyoruz. Sakatlığını tamamen atlatan Luiz Gustavo'nun ilk 11'deki yerine dönmesi, Jose Sosa ile Miguel Crespo ya da Max Meyer'in ona eşlik etmesi bekleniyor. Hafta arası Fenerbahçe Yönetimi'nin Francesco Farioli ile görüştüğü, Slaven Bilic'le masaya oturduğu iddia edildi fakat resmiyete dökülen bir girişim olmadı. Cevabını bekleyen 2 soru var: Pereira'nın buna tavrı maç içerisinde nasıl olacak? Hücum hattında kimleri değerlendirecek?

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Sezona Bülent Uygun'la başlayan, sonrasında Hamza Hamzaoğlu ile devam eden Çaykur Rizespor 'da ise Gökhan Gönül kamp kadrosuna alındı. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Rizespor'un yolunu tutan tecrübeli isim bu sezon sadece 6 maçta oynayabildi, son 2 maçta kadroda yoktu. Durumu maç saati netlik kazanacak. Geçen hafta Kayserispor karşısında kadroda yer almayan Yannick Bolasie de deplasman kafilesinde yer aldı. Hamzaoğlu stoperde "Selim Ay & Holmen" ikilisiyle maça başlayacaktır. Sol bekte Cemali Sertel forma giyer. Son 7 lig maçında ilk 11'de izleyemediğimiz Loic Remy'den ziyade Joel Pohjanpalo'yu hücum merkezinde görürüz. "Sabo, Dabo & Djokovic" orta üçlüsü şaşırtmaz. Kanatlardaki 2 formaya 4 aday var: Tyler Boyd, Fernando Boldrin, Aminu umar, Alper Potuk...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin ligdeki son 9 maçında "karşılıklı gol" izledik. (9 maç - 28 gol)

- Çaykur Rizespor bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçları kaybetti! (7 maç - 0 puan)

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