Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını 28 Aralık Cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.