Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını 28 Aralık Cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.