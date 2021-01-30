Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Canlı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 7 maçın 6’sını kazanan, 1’inde ise berabere kalan Erol Bulut yönetimindeki Kanarya, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. 42 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, sahadan galip ayrılması halinde Galatasaray ve Beşiktaş'ı sollayarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Gaziantep FK galibiyeti, Başakşehir beraberliğiyle moral depolayan Çaykur Rizespor ise yeni teknik direktörü Marius Sumudica ile çıkacağı ilk maçta sürpriz peşinde..





Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta

Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Tolga, Mert Hakan, Bright Osayi-Samuel, Novak, İsmail, Ademi

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio

Yedekler: Tarık, Zafer, Onur, Murat, Dimitrios, Doğan, Fernando, Yasin, Soderlund





MAÇ BAŞLADI

3.dakikada sağ kanattan Fabricio Baiano geldi ortasını doğrudan dışarı gitti

6.dakikada Caner Erkin köşe vuruşunu kullandı ortasına Szalai vurdu ama sonuç gelmedi

10.dakikada sağ kanattan Pelkas topu rakibinden aldı hemen ortaladı top kaleci Gökhan'da kaldı

15.dakika sol kanattan Caner Erkin serbest vuruşu kullandı ortasına Serdar Aziz yükseldi kafayla indirdi ancak hakem öncesinde faul yaptığını işaret etti

18.dakikada Thiam ceza sahası dışından vurdu top savunmadan geri geldi

20.dakikada Ç.Rizespor teknik direktörü Marius Sumudica itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

26.dakikada sol kanattan Caner ortaladı top takım arkadaşlarına ulaşmadı

32.dakikada Enner Valencia sağ kanattan geldi iki rakibini geçip yerden ortaladı ancak son anda savunma tehlikeli bölgeden topu uzaklaştırdı

NET POZİSYON! 34.dakikada ceza sahası dışında Samatta vurdu savunmadan seken top Pelkas'ın önünde kaldı, Pelkas kaleci ile karşı karşıya pozisyonda iyi vuramadı ve şutu dışarı gitti

RİZESPOR ETKİLİ GELDİ! 35.dakikada sağ kanattan yapılan ortaya kale sahasında Samudio hemle yaptı topukla vurmak istedi ancak yakın mesafeden dokunamadı

SAMATTA KULLANAMADI! 38.dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Samatta, uygun durumda topu aldı ve ceza sahasına girmeden sol ayağıyla plase bir vuruş yaptı ancak kaleyi bulamadı

SARI KART! 43.dakikada Melnjak yaptığı faul sonucu sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü

GOL! 45.dakika Fenerbahçe, Enner Valencia'nın frikik golüyle 1-0 öne geçti

İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 galip bitirdi





































Mesut Özil maç kadrosunda yok

Sarı-Lacivertliler, Rizespor maçı kadar Mesut Özil’in bu karşılaşmada ilk kez Çubuklu formayı giyip giymeyeceğini de sabırsızlıkla bekliyordu. Yıldız futbolcu, dün yapılan son antrenmanda da takımla çalıştı. Mesut, kadroda olmayı çok isterken Erol Bulut ise bu konuda son derece kararsızdı. 32 yaşındaki futbolcunun 7 Mart 2020’den beri maça çıkmamış olması, sahaya sürülmesi konusunda risk taşıyordu. Başarılı çalıştırıcı, oynatmayacağı bir oyuncuyu kadroya almak istemiyordu ve Erol Bulut, sağlık ekibine danışıp son kararını verdi. Mesut Özil, Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almadı.

Marius Sumudica yönetiminde ilk maç

Çaykur Rizespor’da Stjepan Tomas’tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Marius Sumudica, yeni takımının başında ilk kez Fenerbahçe deplasmanında görev alacak. Gaziantep FK’nin başında sportif anlamda başarılı bir performans sergileyen Rumen çalıştırıcı, kulüp yönetimiyle yaşadığı polemiğin ardından görevden alınırken, Süper Lig kariyerine Çaykur Rizespor’da devam edecek.

Gözler Pelhas-Thiam ikilisinde

Fenerbahçe, son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirvenin en yakın takipçisi haline geldi. Bu müthiş performansta, özellikle son haftalarda Dimitris Pelkas ve Mame Thiam’ın büyük katkısı oldu. 10 numara pozisyonuna geçince adeta coşan Pelkas, ligde 4 gol, 6 asistle takımının skora en çok katkı veren ismi konumunda. Thiam ise ligde son 3 mücadelede 2 kez fileleri sarsarken, 2 golün de hazırlayıcısı oldu. Bu ikilinin birbirleriyle uyumu da üst düzeyde. Pelkas’ın ligdeki 6 asistinin 3’ü, Thiam’ın gollerinde geldi! Sakatlığını atlatıp yavaş yavaş form tutan Mbwana Samatta da bu ikiliye ayak uydurmaya başladı.

Fenerbahçe’de 6 eksik bulunuyor

Rizespor maçı öncesinde Sarı- Lacivertli ekipte cezalı bir futbolcu yok. Eksikler kervanına eklenen son isim ise Sadık Çiftpınar oldu. Sadık, fıtık ağrıları nedeniyle 4 gün boyunca dinlendirilecek. Başarılı savunmacı bu nedenle bu akşamki maçta görev yapamayacak. Ayrıca Tisserand, Ferdi, Sinan ve ameliyat olan Perotti de Rize karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını bir türlü tam anlamıyla atlatamayan Gökhan Gönül’ün de oynaması beklenmiyor.



