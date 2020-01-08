Fenerbahçe özellikle son iki sezonda ciddi anlamda kadrosunu değiştirirken sol bek bölgesine istediği transferi bir türlü gerçekleştiremedi. Son olarak adı uzun süre transfer olacağı yönünde haberlere konu olan Aleksandar Kolarov'un da kulübüyle sözleşme uzatması bu bölge içinde belirsizliğin devam etmesine neden oldu. Sarı-lacivertli takım bu bölgede en son Caner Erkin'in 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında verdiği katkıyı almıştı.

Fenerbahçe son 4 sezonda 47 transfer yaptı, sol beke sadece İsmail Köybaşı alındı

Fenerbahçe son 4 sezonda yani Caner Erkin'in ayrıldığı 2016-17 sezonundan bu yana toplam 47 oyuncuyu takıma katarken (U21 takımından gelen ve kiralık sözleşmesi uzatılanlar hariç) sol bek bölgesine sadece İsmail Köybaşı transferini gerçekleştirdi. Bu sezon başında eski oyuncusu Yasir Subaşı'yı Ümraniyespor'dan alıp hiç oynatmadan Kayserispor'a göndermişti. İsmail Köybaşı da 37 lig maçına çıkı sadece 2 gol - 3 asist yapabildi ve sezon başında takımdan ayrılıp İspanya'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'nin son dört sezon transferleri:

2016-17: Skrtel, Lens, Karavaiev, Aatıf, van der Wiel, Neustadter, İsmail Köybaşı, Sow

2017-18: Soldado, Guiliano, Dirar, Janssen, Valbuena, Eljif Elmas, Isla, Kameni, M. Ekici, Neto

2018-19: Jailson, Zajc, Tolgay, Harun, Frey, Berke, Barış, Slimani, Ferdi, Sadık, Reyes, Tolga, S. Aziz, Andre Ayew, Benzia, Moses

2019-20: L. Gustavo, Vedat Muriç, Deniz Türüç, Zanka, Altay, Allahyar, Adil Rami, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç, Murat Sağlam, G. Rodrigues, Yasir Subaşı (oynamadan Kayserispor'a transfer oldu)





Hasan Ali Kaldırım istenileni veremedi

Fenerbahçe'nin son yıllarda düzenli olarak sol bek bölgesinde görev verdği Hasan Ali Kaldırım, savunma yönünde takıma katkı yapmasına hatta Milli Takım'da da görev yapmasına rağmen hücumda istenilen katkıyı veremedi. Hasan Ali kaldırım, 2017-18 sezonunda ligi beş asist ile tamamlamış daha yükseğe çıkmamıştı.





Caner Erkin bu sezon en çok asist yapan oyuncu konumunda

Caner Erkin bu sezon ilk yarıda en çok asist yapan oyuncu oldu. Abdullah Avcı'nın zaman zaman sol ön hatta sağ ön bölgelerinde kullandığı Caner Erkin 8 asist yaparken 2 tane de gol kaydetti ve toplam 10 gol katkısı verdi. Caner Erkin 2013-14 sezonunda 10 asist ile şampiyonlukta büyük rol oynamış, sonraki sezonda ligi 8 asist ile tamamlamıştı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru