Fenerbahçe'de transfer hız kesmiyor. Bugün Beşiktaş'a veda eden 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Caner Erkin, sarı-lacivertli kulübe geri döndü. Fenerbahçe, başarılı oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali’nde formamızı giyen Caner Erkin’e, yuvana yeniden hoş geldin diyor; büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle sarı-lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.







