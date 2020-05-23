Fenerbahçe, Caio Roque transferinde sona geldi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon adına transfer çalışmalarına da devam ediyor. Genç oyunculara yönelen Sarı-Lacivertliler'in listesindeki isimlerden Caio Roque için olumlu haberler geliyor.

'Fenerbahçe'de oynamak istiyor'

Portal Fanaticos Por Futebol ve Radar Esportes'in Brezilyalı gazeteci Gustavo Henrique'ye dayandırdığı habere göre bazı Avrupa takımları Caio Roque ile ilgileniyor fakat o takımlar arasında transferde en çok aşama kaydeden ekip Fenerbahçe oldu. Son haftalarda görüşmelerin ilerlediği ve transferin sonuçlanmak üzere olduğunu belirten Henrique, oyuncunun da Avrupa'da Fenerbahçe forması giymek istediğini belirtti.

18 yaşındaki oyuncunun Flamengo'nun A takımında önündeki ciddi rakipleri nedeniyle forma giymesi zor gözükürken Avrupa'da Milan'ın da oyuncu için devrede olduğu aktarılıyor.

Flamengo ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan sol bekin, yurt dışından bir takıma yönelik serbest kalma maddesi ise 70 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.