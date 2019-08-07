Fenerbahçe - Cagliari (Şifresiz)

Fenerbahçe yeni sezon öncesinde ilk kez Kadıköy'ün çimlerine ayak basıyor. Sarı Lacivertliler 2 sezondur olduğu gibi yine Cagliari'yle hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Ersun Yanal ilk 11'de genç kaleci Altay'a forma verirken kaptan Emre Belözoğlu da 4 sezon sonra yeniden taraftarın karşısında sahaya ilk 11'de çıkıyor.

20.30'da başlayacak mücadeleyi fanatik.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

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İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe:

Altay, Isla, Jailson, Sadık, Dirar, Ozan Tufan, Emre, Kruse, Rodrigues, Moses, Vedat Muriç

Cagliari:

Alessio, Ceppitelli, Fabrizio, Klavan, Likoyannis, Joao Pedro, Valter Birsa, Nainggolan, Ionița, Rog, Pavoletti