Fenerbahçe - Cagliari (Şifresiz)
Bu sezon ilk kez kendi sahasında taraftarının önüne çıkacak olan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Cagliari'yle hazırlık maçında karşılaşıyor. Karşılaşma Sport Smart ekranlarından naklen yayınlanıyor. Fenerbahçe - Erzurumspor maçını canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de
Fenerbahçe yeni sezon öncesinde ilk kez Kadıköy'ün çimlerine ayak basıyor. Sarı Lacivertliler 2 sezondur olduğu gibi yine Cagliari'yle hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Ersun Yanal ilk 11'de genç kaleci Altay'a forma verirken kaptan Emre Belözoğlu da 4 sezon sonra yeniden taraftarın karşısında sahaya ilk 11'de çıkıyor.
20.30'da başlayacak mücadeleyi fanatik.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
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İki takımın ilk 11'leri:
Fenerbahçe:
Altay, Isla, Jailson, Sadık, Dirar, Ozan Tufan, Emre, Kruse, Rodrigues, Moses, Vedat Muriç
Cagliari:
Alessio, Ceppitelli, Fabrizio, Klavan, Likoyannis, Joao Pedro, Valter Birsa, Nainggolan, Ionița, Rog, Pavoletti