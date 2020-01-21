Fenerbahçe büyük tehlike atlattı! Jack Wilshere

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında taraftarların ısrarla alınmasını istediği ve yönetimin İstanbul'a kadar getirdiği İngiliz futbolcu Jack Wilshere, kararını West Ham United'dan yana kullanmış ve sarı lacivertlilere transferi gerçekleşmemişti.

O dönem sakatlıkları şüphe uyandıran ve bu sebeple transferine onay verilmeyen oyuncu, İngiltere'de kabusu yaşamaya devam ediyor. Yetenekli oyuncu, West Ham United'a imza attığından bu yana sadece 16 maçta oynayabildi. (712 dakika)

Bu maçlarda Wilshere 1 gol attı ve 1 asist yapabildi.

Sakatlıkları sebebiyle Arsenal'den ayrılan futbolcunun West Ham United'daki kariyerinin de uzun sürmeyeceği belirtiliyor.

İngiltere Milli Takımı formasını 34 kez giyen yetenekli orta saha oyuncusu 2 gol atma başarısı göstermişti. En parlak dönemini Arsenal'de yaşayan oyuncu 198 maçta 14 gol atarken 30 da asist yapmıştı. 27 yaşındaki oyuncu Arsenal kariyeri içerisinde yaşadığı sakatlıklar sonrasında düşüşler yaşamıştı.

Kaynak: Yeni Şafak