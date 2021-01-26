Fenerbahçe bu kez hem topla oynadı hem de farklı kazandı

Alanyaspor ile oynanan 2-1 kazanılan maçta ortaya çıkan 'Fenerbahçe topla az oynuyor' eleştirisi özellikle Çağdaş Atan ile Erol Bulut arasında gerilime neden olmuştu. Kamuoyunda da bu konu tartışılırken Fenerbahçe son Kayserispor maçında hem sezonun pas ve topla oynamada zirve değerlerine ulaştı hem de farklı kazandı

Fenerbahçe maçı %69 topla oynama oranı tamamlarken bu değer sarı-lacivertli takımın bu sezon en yüksek değeri oldu. Fenerbahçe aynı şekilde 629 pasla bu alanda ligin rekoruna ulaşırken maçı 21 şut 11 isabet ve 3 golle tamamladı