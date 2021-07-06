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Fenerbahçe, Boupendza için yeniden devrede

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza için yeniden devreye girdi. Sarı-lacivertliler, geçen sezonun devre arasında bitiremediği transfere bu sefer nokta koymak istiyor.

06 Temmuz 2021, Salı 16:39 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Boupendza için yeniden devrede

Fenerbahçe , Hatayspor'dan Gabonlu golcü Aaron Boupendza için yeniden girişimlere başladı. Sarı-laciverliler bu kez transferi noktalamak istiyor. 25 yaşındaki forvetin Akdeniz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 

Fenerbahçe, şu ana kadar Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun ve Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker'ı kadrosuna kattı.

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'in aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe'nin Boupendza için ikinci bir girişimi var. Bu konuda Hatayspor tarafında da bir sessizlik var.


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Devre arasında gerçekleşmemişti

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında da golcü futbolcuyu istemiş transfer gerçekleşmemişti. Sarı-lacivertliler, daha sonra Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile girdiği kıyasıya transfer yarışında milli futbolcuyu transfer etti. Bu transfer sonrası bazı taraftarlar sosyal medyadan Boupendza transferinin olmaması nedeniyle kulübü eleştirdi.

Gol kralı olmuştu

Boupendza, geçen sezon Hatayspor formasıyla 38 maçta attığı 22 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu.


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