Fenerbahçe bombası: Henry Onyekuru

Monaco'da fazla forma şansı bulamayan ve Ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Henry Onyekuru'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray 'ın Henry Onyekuru'nun transferini bitirmeye çok yakın olduğu iddia edilmiş ve oyuncunun da Galatasaray'ı tercih etmesi bekleniyordu. Fatih Terim'in özellikle istediği hızlı kanat oyuncusu özelliklerine sahip Onyekuru'nun transferi şimdiden transferin en çok konuşulanlar arasında yer almaya başladı.

Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, geçtiğimiz günlerde Radyospor'da Özgur Sancar'ın programına katılarak oyuncunun transferine ilişkin flaş açıklamalarda bulunmuştu. D'Avila, "Henry, kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

William D'Avila, Onyekuru ile ilgili ayrıca, "İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem. Galatasaray'da 17 gol attı, 7 tane gol pası verdi." şeklinde konuşmuştu.









Fenerbahçe devrede iddiası

Sabah'ın haberine göre bu sezon yaptığı 18 transfere rağmen hücum hattından istenen performansı alamayan Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru için nabız yokladığı iddia edildi. Galatasaray'ın da tekrar kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila, İstanbul'a gelmişti. Sarı-lacivertli yöneticilerin de D'Avila ile bir görüşme yaptığı belirtiliyor. D'Avila'nın, "Henry'nin ilk tercihi Galatasaray. Ancak Monaco onu bu kez bonservisiyle satmak istiyor. İkna edici bir teklif sunarsanız, Fenerbahçe'ye de 'hayır' demez" diyerek sarı-lacivertli takıma bir açık kapı bıraktığı öğrenildi.

Galatasaray'ın Onyekuru'nun haklarının yüzde 50'sini almak için Monaco'ya 3 milyon euro teklif ettiği konuşuluyor.

Fenerbahçe'nin bu rakamın üstüne çıkması durumunda transferi bitirebileceği belirtildi. Monaco'da bu sezon 4 maçta 139 dakika forma şansı bulabilen 23 yaşındaki Henry, 1 asist yaptı. Başarılı futbolcu, Galatasaray'da görev yaptığı 56 maçta ise 17 gol+8 asist üretmişti.

Sol kanadın yanı sıra forvette de oynayabilen Onyekuru'nun sürati ve gol yollarındaki etkinliği ile Fenerbahçe'de de büyük iş yapacağı ifade ediliyor.





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