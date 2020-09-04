Son 2 sezondur taraftarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti. Önümüzdeki sezon da bu sıkıntıları yaşamak istemeyen Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve transfer döneminde tam 10 isimle sözleşme imzaladı. Bu kapsamda kadrosuna kale hariç tüm mevkilere transfer yapan sarı-lacivertli takım, şampiyonluk yolunda "ben de varım" sinyalini rakiplerine verdi.

Fenerbahçe harekete geçti

Düzce Topuk Yaylası'ndaki kampı sona eren Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia transferini duyurdu. Teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada 2-3 transfer daha gerçekleştireceklerini açıkladı. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunan genç futbolcu için harekete geçildi.









Tıpkı Eljif Elmas transferinde olduğu gibi Balkanlar'dan ucuza alıp, parlatıp ihraç etmek isteyen Kanarya, genç isme kancayı taktı. Fenerbahçe, Ballkani forması giyen Kosovalı Blend Baftiu'yu listesine aldı. 10 numara ve santrfor bölgesinde görev yapabilen 22 yaşındaki oyuncu için kulübü Ballkani ile temas kuruldu.

Vedat Muriç devrede

Kosovalı futbolcu için, Vedat Muriç de devreye girdi. Baftiu geçen sezon Kosova Süper Ligi'nde 34 maçta forma giyerken, 20 gol attı ve 1 asist yaptı ve sezonu gol kralı olarak bitirdi.

22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor ve güncel piyasa değeri ise 300 bin Euro. Genç isimle Fenerbahçe dışında Rapid Wien de ilgileniyor.

Sabah







