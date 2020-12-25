Fenerbahçe beyaz sayfa açtı

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında sezonun en önemli maçına çıktı. Birçok önemli eksikle zor bir sınav veren Sarı-Lacivertliler için olumsuz bir skorun ağır sonuçları olabilirdi. Ancak Kanarya, keskin virajı başarıyla döndü. Alınan 4-1’lik galibiyet, haftalardır takımın üzerinde dolaşan kara bulutları tam anlamıyla dağıttı. Fenerbahçe ligde beyaz bir sayfa açtı.

Mesaj verdiler

Lider Alanya ile puan farkı 1’e düştü. Takımın en çok eleştirilen yönlerinden biri olan, geri düştüğünde tepki verememe sorunu Başakşehir karşısında aşıldı. Henüz 6. dakikada kalesinde gol gören Fenerbahçe’de futbolcular bu kez sağlam durdu, verdikleri mücadelenin karşılığını peş peşe gollerle aldı. Bu durum, en az galibiyet kadar moral oldu. Sarı-Lacivertli futbolcular, bu kritik maçta dışarıya güçlü bir mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

3 puandan fazlası

Takım içindeki gruplaşma iddiaları, oyuncularla teknik patron Erol Bulut arasında ciddi sorunlar olduğuna yönelik spekülasyonlar haftalardır konuşuluyordu. Futbolcular, atılan gollerden sonra hep birlikte sevindi. Yetmedi, soluğu hocalarının yanında alarak mutluluklarını Erol Bulut’la paylaştı. Öğrencilerinin bu hareketi, haftalardır eleştirilerin hedefinde olan ve ağır baskı altına giren 45 yaşındaki çalıştırıcıyı oldukça duygulandırdı. Fenerbahçe, Başakşehir karşısında gerçek anlamda 3 puandan çok daha fazlasını kazandı.

Bir müjde de sakatlardan

Sarı-Lacivertliler, ligde bu hafta sonunu bay geçecek. Fenerbahçe’nin bir dahaki maçı 4 Ocak’da Kasımpaşa ile. Aradaki bu süreç, sakatların takıma dönmesi için tal anlamıyla bir fırsat olacak. Diego Perotti’nin durumu belirsiz. Ancak Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci’nin Kasımpaşa maçına kadar hazır hale gelmeleri bekleniyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ozan Tufan’ın karantina süreci de mücadeleye kısa bir sore kala bitecek. Eğer Ozan’ın önümüzdeki hafta yapılacak testleri negatif sonuç verirse, Milli yıldız da takıma dönecek. Erol Bulut, çok uzun bir aradan sonra Kasımpaşa maçına tam kadroya yakın bir oyuncu topluluğu ile hazırlanma fırsatı bulacak.

Yusuf Dursun