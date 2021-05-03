Fenerbahçe Beşiktaş'a nazire yaptı! 14 dakikada 3 gol...
Beşiktaş sezonun 39.haftasında Hatayspor karşısında maça hızlı başlamış ve ilk 14 dakikada 3 gol atmıştı. Beşiktaş devreyi de 5-0 önde kapatmış adeta maçı ilk yarıdan bitirmişti. Siyah-Beyazlıların 7-0 kazandığı Hatayspor maçının ardından takipçisi Fenerbahçe de BB Erzurumspor maçına hızlı başladı. Fenerbahçe de ilk 14 dakikada 3 gol atıp büyük avantaj yakaladı
Fenerbahçe adeta takip ettiği Beşiktaş'a nazire yaptı. Hatayspor maçında ilk 14 dakikada 3 gol atıp farka koşan Beşiktaş karşısında bu kez Fenerbahçe 14 dakikada 3 gol attı. Kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor karşısında, 6.dakikada Sosa'nın penaltısı ile öne geçen Fenerbahçe, 12.dakikada Enner Valencia ve 14.dakikada Pelkas ile farkı açtı
Beşiktaş - Hatayspor ilk 14 dakika 3-0
2.dk Akintola (kk)
11.dk Larin
14.dk Larin
Fenerbahçe - BB Erzurumspor ilk 14 dakika 3-0
6.dakika Jose Sosa (pen)
12.dakikada Enner Valencia
14.dakika Pelkas