Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı potada üstünlüğünü sürdürdü

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasındaki derbide Beşiktaş Sompo Sigorta’yı 84-80 yenerek, rakibi karşısında yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın son çeyreğindeki performansıyla Fenerbahçe Beko, rakibini 84-80 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligde 7. maçında 6. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Sompo Sigorta üst üste üçüncü, toplamda ise 5. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, siyah-beyazlı takıma karşı son 6.5 yıldır yakaladığı yenilmezlik serisini de sürdürdü. Rakibi karşısındaki son yenilgisini 5 Nisan 2013’te THY Avrupa Ligi son 16 turunda 80-73’lük sonuçla deplasmanda alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş’a 17 resmi derbide de galibiyet sevinci yaşatmadı.

Ligde 7.5 yıldır kaybetmiyor

Fenerbahçe Beko, rakibine ligde 7.5 yıldır maç kaybetmiyor.

Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012’de 77-74’lük skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 19 lig maçını da kazandı.

Fenerbahçe Beko’nun Ataşehir’deki salonda rakibine karşı galibiyet serisi de 17’ye yükseldi.

Obradovic hiç kaybetmedi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş’a karşı kaybetmeme serisini sürdürdü.

Obradovic’in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, söz konusu 17 maçlık seriyi de bu sürede yakaladı.