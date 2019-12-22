Fenerbahçe-Beşiktaş son dakika! En önemli koz Vedat Muriç

Fenerbahçe'de zorlu Beşiktaş mücadelesi öncesi en önemli kozu, Vedat Muriç olacak. Süper Lig’de geride kalan 15 haftada Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat, forma giydiği 14 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

Tecrübeli oyuncunun gol attığı karşılaşmalarda bu sezon Kanarya, hep sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da, Kosovalı forvetle özel olarak ilgilendiği ve ona çok güvendiğini ifade ettiği öğrenildi.

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