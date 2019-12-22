Fenerbahçe-Beşiktaş son dakika! Burak Yılmaz'ın gecesi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi son dakika... Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, bu akşam Fenerbahçe’yle oynanacak derbiye özel olarak hazırlandı.

22 Aralık 2019, Pazar 09:32 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe-Beşiktaş son dakika! Burak Yılmaz'ın gecesi

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, bu akşam Fenerbahçe’yle oynanacak derbiye özel olarak hazırlandı... Hafta içinde Türkiye Kupası’nda 24Erzincanspor’la oynanan mücadelenin kadrosunda yer almayarak dinlendirilen tecrübeli futbolcu, hem takımla hem de bireysel yaptığı çalışmalarla kondisyonunu en yükseğe çıkardı.

Ligde son olarak Kayserispor maçında golü bulunan 34 yaşındaki futbolcu, bu akşam rakip fileleri sarsıp hem 2 haftalık suskunluğunu bozmayı hem de zorlu Kadıköy deplasmanından takımını 3 puanla çıkarmayı hedefliyor.

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