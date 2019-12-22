Fenerbahçe-Beşiktaş son dakika! 5 oyuncu ceza sınırında
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi son dakika... Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Victor Ruiz, Fenerbahçe maçında kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecekler.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi son dakika... Beşiktaş’ta derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Victor Ruiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, Fenerbahçe karşısında da kart görmeleri halinde 17. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.
Bu haberi de okudularDerbi maç ne zaman? Fenerbahçe - Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda?
Bu haberi de okudularFenerbahçe-Beşiktaş son dakika! Burak Yılmaz'ın gecesi