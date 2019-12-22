Fenerbahçe-Beşiktaş son dakika! 5 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi son dakika... Beşiktaş’ta derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Victor Ruiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, Fenerbahçe karşısında da kart görmeleri halinde 17. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

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