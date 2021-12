Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine saatler kaldı. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fenerbahçe, 27 puanla 5. sırada. Beşiktaş ise 24 puanla 9. basamakta. İki dev de şampiyonluk potasından uzak olsa da heyecan yine dorukta. İlk düdükten itibaren Fenerbahçe, arkasına yaklaşık 50 bin taraftarının desteğini alarak mücadele edecek. Derbide, Beşiktaş taraftarı olmayacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Berke Özer, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Crespo, Miha Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan, Josef, Miralem Pjanic, Can Bozdoğan, Ghezzal, Cyle Larin, Batshuayi

Fenerbahçe - Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı vermesi beklenen yabancı kanallar

Mesut Özil: Bu hatalardan dersimizi aldık

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı, Beşiktaş derbisi öncesinde son derece iddialı. Mesut Özil, Gaziantep karşısında hiç beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyleyerek, “Olmayacak bireysel hatalar yaptık. Bunun faturası da ağır oldu. Zirveyle puan farkını 9’a indirmek için çıktığımız maçı kaybettik. Ancak bu hatalardan dersimizi aldık. Takım olarak bunları tekrarlamayacağımıza inanıyorum” diye konuştu. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, derbilerin çok farklı bir havada geçtiğini söyledi.

‘Taraftar arkamızda olacak’

Mesut, “ Galatasaray derbisinden önce ligde 4 maçlık kazanamama serimiz vardı. Kısacası kötü bir durumdaydık ama ezeli rakibimizi gidip deplasmanda yendik. Şimdi yine sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Gaziantep yenilgisinin üzerimizdeki etkisi büyük oldu. Bu kez de Beşiktaş derbisi var. İnanıyorum ki yine bir derbi galibiyetiyle moral bulup, bir şekilde zirveye tutunmayı başaracağız” ifadelerini kullandı. Mesut, zorlu mücadelede taraftarların kendilerine vereceği desteğin de önemli olduğunun altını çizdi.

Beşiktaş'ın kozu hücum hattı

Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta mücadelesinde bu akşam Fenerbahçe’ye konuk olacak Siyah-Beyazlılar, zorlu mücadeleye büyük motivasyonla çıkacak. Ligde ve Avrupa’da alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın’la yolların ayrılması sonrasında Kayserispor karşısında reaksiyon gösteren oyuncular, sahasından 4-2’lik zaferle ayrılmıştı. Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında özgüvenli görüntüler sergileyen futbolcular, derbiyi kazanıp çıkışlarını sürdürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda teknik ekip özellikle takımın etkili hücum hattına güveniyor.

Skor peşinde olacaklar

Kayserispor karşılaşmasında 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Michy Batshuayi, bu akşamki müsabakada Kara Kartal’ın en önemli ismi olacak. Dev maça iyi bir şekilde hazırlanan Belçikalı futbolcu, gollerine bu akşam da devam etmek için elinden geleni yapacak. Hücum hattında görev yapacak diğer isimler; Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Miralem Pjanic de maç boyu hem skor kovalayıp hem de Batshuayi’ye pozisyon yaratmaya çalışacak.