Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yankıları sürüyor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi’nin hakem kararlarına yönelik açıklamalarının ardından Beşiktaşlı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (BEYİD) dün bir açıklama yaptı.

Bildiride, “Değer kaybeden Türk futbol endüstrisinin bu şartlar altında yönetilmeye devam edilmesi durumunda, futbol endüstrisi içinde yer alan tüm kurumlara ticari boykot uygulamak da dâhil olmak üzere bu düzeni bozmak için her türlü çabayı göstereceğimizin bilinmesini isteriz. BEYİD olarak tüm bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Bu haberi de okudular SON DAKİKA! Beşiktaş'ta isyan sürüyor