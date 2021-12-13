Türkiye çapında beş bine yakın sabit iddaa bayisi ve iddaa.com'a özel daha yüksek oranların olduğu iddaa'da Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin Kral Oranlar'ı belli oldu. 19 Aralık Pazar günü saat 19:00'da Kadıköy Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak derbide Fenerbahçe'nin galibiyetine 2,05, Beşiktaş'ın galibiyetine ise 2,90 oran verildi. Karşılaşmanın berabere bitmesinin oranı ise 3,15 olarak belirlendi. 'Hangi Yarıda Daha Fazla Gol Olur' gibi birçok bahis seçeneğinin olduğu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 2,5 alt oranı 1,89, 2,5 üst oranı ise 1,70 olarak belirlendi.

Trabzonspor'un konuğu Hatayspor olacak

Dev derbinin yanı sıra 18 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak Trabzonspor-Hatayspor maçında Bordo-Mavililer'in galibiyetine 1,68 oran verilirken, 19:00'da başlayacak Galatasaray -Başakşehir maçında Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyetine ise 1,95 oran verilirken, Başakşehir’in galibiyet oranı ise 3,05 olarak açıklandı.

Kupon tuttuğunda maç sonunu bekleme devri bitti

Kral Fırsatlar kapsamında daha yüksek oranların olduğu iddaa'da artık maç öncesi yapılan kuponların tutması halinde maç sonunu bekleme dönemi sona erdi. Yeni uygulama kapsamında iddaaseverler, canlı maçlarda olduğu gibi maç öncesinde oynadıkları kuponlarının da tutması halinde kazandıkları ikramiyeyi maç sırasında alabilecek. iddaa'nın bu yeniliği sadece canlı bahise açılan oyunlarda olacak. iddaaseverler, 'Kral Oran'lar ile her hafta belirlenen maçlarda sadece beş bine yakın sabit iddaa bayisi iddaa.com ve iddaa.com'un app uygulamasına özel daha yüksek oranlarla kupon yapabiliyor.