Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig 'in 36. hafta mücadelesinde 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , derbinin hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, çabukluk çalışmalarının ardından sona erdi.

Sarı-Lacivertli kulüpte sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo’nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 4 Mayıs Çarşamba günü (Yarın) Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.



