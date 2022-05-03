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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-Lacivertli kulüpte sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo’nun tedavilerine devam edildi.

03 Mayıs 2022, Salı 21:24 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig 'in 36. hafta mücadelesinde 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , derbinin hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, çabukluk çalışmalarının ardından sona erdi.

Sarı-Lacivertli kulüpte sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo’nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 4 Mayıs Çarşamba günü (Yarın) Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek.

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