Süper Lig 'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş 'ı konuk ediyor. Fırat Aydınus'un yöneteceği Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Deniz Çoban, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine Hakan Ceylan'ın VAR hakemi atanmasını yorumladı. İşte o yorum:

MHK sene başında 6 kişilik VAR kadrosu oluşturdu. Bu isimlere attık sahada görev vermeyeceğini, uzman bir VAR kadrosu oluşturduğunu söyledi. Bu kadrodaki isimlerden Serkan Tokat, Koray Gençerler ve Mustafa Öğretmenoğlu’na MHK tarafından uzun zamandır görev verilmiyor. Erkan Engin’in bir rahatsızlığı var. Özgüç Türkalp ise performans olarak iki ileri bir geri gidiyor.

Bu kadroda Hakan Ceylan ise görev almaya başladığı günden beri müthiş bir performans gösteriyor ve kusursuz maçlar çıkartıyor. Neredeyse sezon başından beri her hafta VAR da çift görev alıyor. Diğer yandan MHK’nin var masasına oturttuğu tecrübeli ve kariyerli isimler her hafta başka bir çam deviriyor.

MHK bu gün itibariyle o masaya oturtabilmek için performansı zirvede, yakın zamanda önemli bir hata yapmamış, tecrübesi olan bir isim belli ki bulamadı. 16 haftalık periyotta görev aldığı maçlarda kusursuz görev yapan Hakan Ceylan’dan başkasını bulamadı.