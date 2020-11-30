Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine ne kadar hakimsin?

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş , Fenerbahçe 'yi Kadıköy'de 4-3'lük skorla mağlup ederek müthiş bir galibiyete imza attı. Tam 7 golün atıldığı gerilimli maçta heyecan bir an olsun dinmedi. Sizler için derbinin quiz'ini hazırladık. Derbiye ve derbide oynayan yıldızlara ne kadar hakimsin? Kendime güveniyorum diyorsan, quiz'de 10'da 10 yap, bilgini test et...







