Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine ne kadar hakimsin?
Dev derbi geride kaldı, Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-3'lük skorla mağlup ederek önemli bir zafer eldi etti. Peki derbiye, iki takımdaki yıldızlara ne kadar hakimsin? Hazırladığımız quiz'e katıl, bilgini test et...
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş , Fenerbahçe 'yi Kadıköy'de 4-3'lük skorla mağlup ederek müthiş bir galibiyete imza attı. Tam 7 golün atıldığı gerilimli maçta heyecan bir an olsun dinmedi. Sizler için derbinin quiz'ini hazırladık. Derbiye ve derbide oynayan yıldızlara ne kadar hakimsin? Kendime güveniyorum diyorsan, quiz'de 10'da 10 yap, bilgini test et...