Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır!

Spor Toto Süper Lig 'in 17'nci haftasında yarın sahasında derbi maçta Beşiktaş 'ı konuk edecek Fenerbahçe , akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi. Derbi maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.







