Süper Lig 'in 36. haftasında deplasmanda Beşiktaş 'a konuk olacak Fenerbahçe 'den flaş karar... Süper Lig'de ikinciliği ve bu paralelde Şampiyonlar Ligi vizesini kovalayan Sarı-Lacivertliler dev maç öncesinde yapacağı son idmanı Ülker Stadyumu'nda yapmaya ve taraftarına açmayı planladı.

Kanarya'dan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımız, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde taraftarımıza açık bir şekilde gerçekleştirecektir.

Fenerbahçemiz, her zaman ve her şartta Sarı Lacivertimizin yanında olan, Kulübümüzün en büyük gücü, takımızın ruhu olan büyük taraftarlarımızla mabedimizde kucaklaşıyor!

Fenerbahçe Passolig kartı sahibi her taraftarımız, tribünde yerini alabilecek olup, stadyumumuzun kapıları 16.00 itibarıyla açılacaktır.

Not: Stadımıza giriş için, passo.com.tr üzerinden, 1 TL karşılığında biletin temin edilmesi gerekmektedir."