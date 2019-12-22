Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi son dakika gelişmeleri... Derbinin hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamlayan Fenerbahçe’de Victor Moses, Hasan Ali, Miha Zajc ve sezonu kapatan Sadık sakatlıkları, Rodrigues ise cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Sivasspor maçında ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart cezasını İstanbulspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında çeken Ozan Tufan ise kadroda yer alacak. İlk 11’ini bulmak konusunda sıkıntı çeken Ersun Yanal’ın, Sivasspor mücadelesinde performansını düşük gördüğü Max Kruse’ye ise yine şans vereceği belirtildi. Hasan Ali’nin yerine solda Dirar, onun önünde de Deniz Türüç’ün oynaması bekleniyor.

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Kanarya’da 3 isim...

Fenerbahçe’de kart sınırında bulunan Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriç, Beşiktaş maçında kart görmeleri halinde Rize’de Çaykur Rizespor ile oynanacak ilk yarının son maçında forma giyemeyecekler. Bu üç oyuncunun yanı sıra teknik heyet diğer futbolcuları da kart konusunda uyardı, “Aman dikkat. Takımı mecbur kalmadıkça yalnız bırakmayın. Bu bize sezon başından bu yana pahalıya mal oldu. Ona göre davranın” ifadesini kullandığı bildirildi.

Kaptan Emre: Mazeret yok

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, hafta boyunca arkadaşlarını motive etti, “Artık mazeretimiz yok, mutlaka kazanacağız” dedi. Son üç haftadaki puan kayıplarının camiayı bir hayli üzdüğüne de dikkat çeken milli futbolcu, “Artık yeni bir sayfa açma zamanı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen Beşiktaş derbisi var. Kupa’da tur atlamanın verdiği moral ile tüm takım Beşiktaş derbisine odaklandık. Taraftarımızı hayal kırıklığına uğratmamak adına 3 puan için elimizden geleni yapmalıyız” diye konuştu.

17 oyuncunun ilk heyecanı

Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması, tam 17 oyuncu için ilk heyecan olacak. Görev almaları durumunda 17 futbolcu, ilk kez derbi atmosferine sahada tanıklık edecek. Bu isimler Sarı- Lacivertliler’de; kaleci Altay Bayındır, Zanka, Adil Rami, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Kruse, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç, Siyah-Beyazlılar’da da N’Koudou, Victor Ruiz, Rebocho, Elneny, Abdoulay Diaby, Roco ve Umut Nayir.

Kara Kartal’da 2 eksik var

Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını dün akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı son idmanla tamamladı ve kampa girdi. Kara Kartal’da sakatlıkları geçen Georges-Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz, göreve hazır hale geldi. Her iki oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Öte yandan sakatlıkları süren Dorukhan ve Douglas ise bugün forma giyemeyecek.

5 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş’ta derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Victor Ruiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, Fenerbahçe karşısında da kart görmeleri halinde 17. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

Deplasmanda yüksekten uçuyor!

Kartal, Süper Lig’de son 4 deplasman maçında mağlup olmadı. Ligin ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor’a 3-0, Gaziantep FK’ye 3-2 ve Trabzonspor’a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından dış sahada Antalyaspor’u 2-1, İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 ve Kasımpaşa’yı 3-2 yendi

Savunmacılara özel uyarı

Abdullah Avcı’nın öğrencileri, son 4 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Söz konusu 4 maçta Süper Lig’deki Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor’dan ikişer gol yiyen Siyah- Beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton’ın 4 golüne engel olamadı. Beşiktaş, son olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda Anagold 24Erzincanspor maçında ise 2 gol yedi. Teknik direktör Avcı’dan, zorlu mücadele öncesinde savunmacılara daha dikkatli olmaları konusunda özel uyarı geldi.

Vedat atarsa derbi Fener’in

Fenerbahçe'de zorlu Beşiktaş mücadelesi öncesi en önemli kozu, Vedat Muriç olacak. Süper Lig’de geride kalan 15 haftada Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat, forma giydiği 14 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırırken, 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncunun gol attığı karşılaşmalarda bu sezon Kanarya, hep sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da, Kosovalı forvetle özel olarak ilgilendiği ve ona çok güvendiğini ifade ettiği öğrenildi.

Kral’ın akşamı!

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, bu akşam Fenerbahçe’yle oynanacak derbiye özel olarak hazırlandı... Hafta içinde Türkiye Kupası’nda 24Erzincanspor’la oynanan mücadelenin kadrosunda yer almayarak dinlendirilen tecrübeli futbolcu, hem takımla hem de bireysel yaptığı çalışmalarla kondisyonunu en yükseğe çıkardı. Ligde son olarak Kayserispor maçında golü bulunan 34 yaşındaki futbolcu, bu akşam rakip fileleri sarsıp hem 2 haftalık suskunluğunu bozmayı hem de zorlu Kadıköy deplasmanından takımını 3 puanla çıkarmayı hedefliyor.

15 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş ligde 17 Nisan 2005’te Pancu’nun kaleye geçtiği tarihi karşılaşmada aldığı 4-3’lük galibyetin ardından Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenemedi. Siyah-Beyazlılar o tarihten sonra çıktığı 15 lig maçında da rakibine üstlük sağlayamadı, 6 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Kartal bu süreçte toplamda 17 kez çıktığı Kadıköy’de galibiyet alamadı.

Yüzde 81’lik başarı!

Fenerbahçe, Beşiktaş’a 4-3 yenildiği o unutulmaz maçtan bu yana Kadıköy’de derbi de kaybetmiyor. Sarı- Lacivertliler; Galatasaray ve Kara Kartal’ı konuk ettiği 31 maçın 19’unu kazanırken, 12 derbi beraberlikle sonuçlandı. Sarı- Lacivertliler’in 51 golüne, ezeli rakipleri 19 golle karşılık verdi.

Peş peşe kayıp yok

Süper Lig’de oynadığı son dört maçta 2 beraberlik alıp sadece bir galibiyet elde eden ve son karşılaşmasını kaybeden Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın ikinci döneminde henüz üst üste iki yenilgi almadı.

12 maçta kazanamadı

Süper Lig’de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 12 maçta 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, son derbi galibiyetini Beşiktaş’ı yenerek almıştı. Eylül 2017’de oynanan maçı, Kanarya 2-1 kazanmıştı.

Son 3 maçta 4 golü var

Yaklaşık 1 sezondur Beşiktaş forması giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Fenerbahçe’ye karşı sahaya çıktığı son üç Süper Lig maçında dört gol kaydetti. Yıldız oyuncu, son olarak geçtiğimiz Şubat ayında Vodafone Park’ta oynanan ve 3-3 sona eren karşılaşmada Fener’e 2 gol atmıştı.

En son 2006’da

Teknik direktör Ersun Yanal’ın, Süper Lig’de hoca olarak Beşiktaş’a uzun süredir şansı tutmuyor. Yanal, en son ezeli rakip Siyah- Beyazlılar’ı Ağustos 2006’da o dönem Manisaspor’un başındayken iç sahada tek golle yenmişti. Ancak sonrasında Yanal, Kartal’a karşı 15 maçta 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

1 kez galip geldi...

Bu sezon Süper Lig’de skor olarak geriye düştüğü maçlarda en fazla puan kazanan takım 10’la Fenerbahçe oldu. Siyah- Beyazlılar ise şu ana kadar 7 kez rakipleri karşısında yenik duruma düşerken bunların 1’inde 3 puan alabildi.

Kırmızı kart tehlikesi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son sekiz resmi maçta toplam 13 kırmızı kart çıkarken (6-7); Beşiktaş, Aralık 2016’dan bu yana Kadıköy’de oynanan hiçbir derbiyi 11 kişi tamamlayamıyor. Kartal son 3 deplasmanda da kırmızı kart gördü.