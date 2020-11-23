Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi son dakika

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Siyah-Beyazlı cephede hazırlıklar başladı. Beşiktaş, hafta sonunda Süper Lig'in 10'uncu haftasında mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe için hazırlıklarına başladı. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirlen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.