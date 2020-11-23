Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi son dakika
Beşiktaş'ta son dakika haberi: Siyah-Beyazlı ekip, hafta sonundaki Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarına başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde yaşanan son dakika gelişmelerini aktarıyoruz. Basına kapalı olarak bir buçuk saat süren antrenmanda, Fenerbahçe derbisine yönelik çalışmalar yapıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ile 29 Kasım Pazar günü Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da karşılaşacak.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Siyah-Beyazlı cephede hazırlıklar başladı. Beşiktaş, hafta sonunda Süper Lig'in 10'uncu haftasında mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe için hazırlıklarına başladı. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirlen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.