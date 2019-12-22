Hafta içinde futbolcuları ile bire bir ilgilenen, Ziraat Türkiye Kupası maçı ile başlattığı kazanma seferberliğini Beşiktaş derbisi için de sürdüren teknik direktör Ersun Yanal iddialı konuştu. Beraberlik halinde bile koltuğunun sallanacağı ve görevine son verileceği öne sürülen tecrübeli hoca, takımını motive etme adına elinden geleni yapıyor. Son üç maçta kaybedilen puanların kendilerini hedeften saptırmadığına işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, “Bunu Beşiktaş’ı yenerek herkese göstereceğiz. Artık Fenerbahçe için kazanma zamanı. Kendi saha ve seyircimiz önünde çok coşkulu ve farklı oynuyoruz. Hele bu maçların bir de derbi özelliği olursa, gücümüz ikiye katlanıyor. Öğrencilerim pazar günü (bugün) kazanma tavırlarını sahaya koyacak, zoru başarıp haftayı üç puanla kapatacak” dedi.

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‘Sabırla desteklesinler’

Tüm stadı doldurmaları beklenen taraftara da ayrı bir parantez açan Yanal, “Kadıköy bizim kalemizdir. Sabırla takımlarını desteklesinler. Kırılma anlarında bizi yalnız bırakmasınlar. Son dakikaya kadar bize inanılmaz bir güç vereceklerine yürekten inanıyorum. Onların itici gücü bizi zafere taşıyacaktır. Maç sonunda hep birlikte büyük bir sevinç yaşamaya hazır olsunlar. Bu takım şampiyonluğun en büyük favorisidir” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun

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