Süper Lig’de 2019 yılının son derbi maçında Kadıköy’de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın tüm hedefi 3 puan üzerine... Başakşehir’in başında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 3 resmi maçta kaybetmeyen Avcı, seriyi Beşiktaş’ta da devam ettirmek istiyor. Beşiktaş’a gelmeden önce Başakşehir’i çalıştıran Abdullah Avcı, bu süreçte Fenerbahçe ile lig ve kupada 22 kez karşı karşıya geldi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe’ye karşı 7 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, 10 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kadıköy deplasmanında Başakşehir’le 11 kez boy gösteren Avcı, bu maçlarda ise 7 yenilgi, 3 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Avcı, Kadıköy deplasmanındaki son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

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Plan, 33 puanla tamamlamak...

Derbi öncesinde dün yapılan son takım çalışması öncesinde oyuncularını etrafına toplayan teknik direktör Abdullah Avcı, Yeni Malatya mağlubiyetiyle bozulan 6 maçlık galibiyet serisinin ardından bu akşam kazanıp tekrar çıkışa geçmeleri gerektiğini söyledi. Avcı, ligin ilk yarısında kalan son 2 karşılaşmalarını da kazanıp birinci bölümü 33 puanla tamamlamak istiyor.

Orhan Yıldırım

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