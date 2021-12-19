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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için stada hareket etti

Fenerbahçe, kamp yaptığı Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak Beşiktaş derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na doğru hareket etti.

19 Aralık 2021, Pazar 17:26 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için stada hareket etti

Süper Lig 'in 17. haftasında zorlu rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , kamp yaptığı Samandıra Can Bartu Spor Tesisleri'nden 17.00 sıralarında çıkış yaptı. Takımlarını desteklemek için saatler öncesinden tesislerin önüne gelen taraftarlar, futbolcuları taşıyan otobüsü tezahüratlarla uğurladı.

Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs tesislerden çıkmakta zorlandı. Taraftarlar takım otobüsünün önüne geçerek uzun süre meşale yaktı. Fenerbahçe kafilesi polis ekiplerinin yolu açmasıyla hareket edebildi.

İHA

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