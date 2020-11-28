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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için kampa girdi

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve tesislerde kampa girdi.

28 Kasım 2020, Cumartesi 19:48 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için kampa girdi

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan oyuncular Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci’nin tedavilerine devam edildi.

Bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

İSTANBUL (İHA)

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