Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri kırmızı kartsız bitmiyor

Süper Lig'in 16.hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi iki takım arasında oynanan maçlarda bol kırmızı kart görüldüğü gerçeği var. İki takım arasında oynanan son 8 maçta toplam 13 kez kırmızı kart çıktı.

Beşiktaş'ın Kadıköy'de oynadığı son 3 maçta 5 kırmızı kartı var

Beşiktaş deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı son 3 maçta toplam 5 kırmızı kart gördü. 2017-18 sezonunda ligde oynanan maçta Quaresma, Atiba, Oğuzhan kırmızı kart görürken yarıda kalan kupa maçında Pepe ayrıca geçen sezon 1-1 biten maçta son anlarda Caner Erkin kırmızı kart görmüştü.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında kırmızı kart çıkan son maçlar

2016-17 Türkiye Kupası / Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe (kırmızı kart: Tosic)

2016-17 ST Süper Lig / Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe (kırmızı kart: Skrtel, Josef)

2017-18 ST Süper Lig / Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş (kırmızı kart: Neto, İsmail / Quaresma, Atiba, Oğuzhan)

2017-18 Türkiye Kupası / Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe (kırmızı kart: Quaresma / Alper Potuk, Volkan Demirel)

2017-18 Türkiye Kupası / Fenerbahçe 3-0 (hük) Beşiktaş (kırmızı kart: Pepe)

2018-19 ST Süper Lig / Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş (kırmızı kart: Caner Erkin)





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Son 20 derbide 199 sarı kart - 15 kırmızı kart

İki takım arasında ligde oynanan son 20 derbi mücadelesini yöneten hakemler, sık sık kartlarına başvurmak zorunda kaldı. Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki son 20 derbi maçında 119 sarı ve 15 kırmızı kart çıktı. Fenerbahçeli oyuncular, son 20 derbi mücadelesinde toplam 62 kart gördü. Sarı-lacivertli oyunculara 57 sarı çıkarken, hakemler ayrıca 5 de kırmızı kart gösterdi. Beşiktaşlı oyuncular, Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmalarında daha hırçın bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlı oyuncular 62 sarı kart görürken, 10 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.



