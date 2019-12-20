Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri kırmızı kartsız bitmiyor
Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'de bu hafta derbide kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanacak maç öncesi iki takım son dönemde çok fazla kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı. Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı son 3 derbide kırmızı kart görmeden bitirdiği maçı yok.
Süper Lig'in 16.hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi iki takım arasında oynanan maçlarda bol kırmızı kart görüldüğü gerçeği var. İki takım arasında oynanan son 8 maçta toplam 13 kez kırmızı kart çıktı.
Beşiktaş'ın Kadıköy'de oynadığı son 3 maçta 5 kırmızı kartı var
Beşiktaş deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı son 3 maçta toplam 5 kırmızı kart gördü. 2017-18 sezonunda ligde oynanan maçta Quaresma, Atiba, Oğuzhan kırmızı kart görürken yarıda kalan kupa maçında Pepe ayrıca geçen sezon 1-1 biten maçta son anlarda Caner Erkin kırmızı kart görmüştü.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında kırmızı kart çıkan son maçlar
2016-17 Türkiye Kupası / Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe (kırmızı kart: Tosic)
2016-17 ST Süper Lig / Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe (kırmızı kart: Skrtel, Josef)
2017-18 ST Süper Lig / Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş (kırmızı kart: Neto, İsmail / Quaresma, Atiba, Oğuzhan)
2017-18 Türkiye Kupası / Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe (kırmızı kart: Quaresma / Alper Potuk, Volkan Demirel)
2017-18 Türkiye Kupası / Fenerbahçe 3-0 (hük) Beşiktaş (kırmızı kart: Pepe)
2018-19 ST Süper Lig / Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş (kırmızı kart: Caner Erkin)
DERBİDE KIRMIZI KART OLUR ORANI 2.10 MİSLİ.COM'DAN OYNAMAK İÇİN HEMEN TIKLA
Son 20 derbide 199 sarı kart - 15 kırmızı kart
İki takım arasında ligde oynanan son 20 derbi mücadelesini yöneten hakemler, sık sık kartlarına başvurmak zorunda kaldı. Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki son 20 derbi maçında 119 sarı ve 15 kırmızı kart çıktı. Fenerbahçeli oyuncular, son 20 derbi mücadelesinde toplam 62 kart gördü. Sarı-lacivertli oyunculara 57 sarı çıkarken, hakemler ayrıca 5 de kırmızı kart gösterdi. Beşiktaşlı oyuncular, Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmalarında daha hırçın bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlı oyuncular 62 sarı kart görürken, 10 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.