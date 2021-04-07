Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe , hücum hattına takviye yapmayı pilanlıyor. Sarı lacivertliler bu doğrultuda Crystal Palace'ın Belçikalı golcüsü Christian Benteke'yi gündemine aldı.

İngiliz basının Takvim Gazetesi'ne dayandırdığı haberine göre sarı lacivertliler, Christian Benteke ile görüşmelere başladı. Benteke'nin menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

Haberde Galatasaray 'ın da Belçikalı futbolcu için devrede olduğu ve Fenerbahçe'nin ezeli rakibi ile transfer için kıyasıya bir yarışa gireceğinden bahsedildi.

26 maçta 5 gol attı

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Christian Benteke bu sezon İngiltere Premier Lig ekibiyle çıktığı 26 lig maçında 5 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.











