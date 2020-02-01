Fenerbahçe Beko’yu Westermann sırtlıyor

Leo Westermann, sezon başında Fenerbahçe'ye büyük soru işaretleriyle katıldı. Fransız skorer guard, ilk başta istenen performansı ortaya koyamasa da her geçen gün coach Zeljko Obradovic’in sistemine alışmaya başladı.

İspanya’da Baskonia’ya karşı yıldızlaşan 27 yaşındaki yıldız, o mücadeleyi 21 sayı ile tamamlarken 79-65’lik galibiyetin önemli bir mimarı oldu. Fenerbahçe Beko’nun da toparlanmasıyla her geçen gün vites artıran Westermann, son olarak da önceki gün ALBA Berlin karşısında varını yoğunu ortaya koydu.

11’de 10 üçlük!

Son çeyreğe 0 sayı ile başlayan Westermann, karşılaşmayı 11 sayı ile tamamladı. Fransız yıldız, Almanya’da alınan 74-70’lik zorlu galibiyetin ardından takımı adına ne kadar önemli bir parça olduğunu gözler önüne serdi.

27 yaşındaki guard, özellikle son 2 deplasman maçındaki performansıyla adından söz ettirirken ulaşılması zor bir istatistiğin altına imza attı. Baskonia ve ALBA Berlin maçlarında 11 üçlük kullanan tecrübeli basketbolcu, 10 isabet sağlamayı başardı.

Westermann: En iyisi için çalışıyorum

ALBA Berlin maçı sonrasında Fanatik’e konuşan Fransız yıldız, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Westermann, “2 ay önce bir düşüş yaşadık. Kazanmak iyi hissettiriyor. Tribündeki atmosfer ve taraftarımızın desteği, bize itici güç sağlıyor. Ama diğer maçlara odaklanmamız lazım. Takımın kazaması için ne gerekiyorsa onu yaparım. Bunu başaran kişi bir diğer maçta başkası da olabilir. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.