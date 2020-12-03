Fenerbahçe Beko'ya kötü haber! Barthel kadrodan çıkartıldı
THY EuroLeague'de deplasmanda Zenit'in konuğu olacak olan Fenerbahçe Beko'da sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. Bu zorlu deplasmanda Sarı Lacivertli ekip Danilo Barthel'den sakatlığı nedeniyle faydalanamayacak.
THY EuroLeague'de deplasmanda Zenit'in konuğu olacak olan Fenerbahçe Beko'da sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. Bu zorlu deplasmanda Sarı Lacivertli ekip Danilo Barthel'den sakatlığı nedeniyle faydalanamayacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
St. Petersburg’da gerçekleştirdiğimiz taktik idmanda aldığı darbe nedeniyle diz kapağında kemik iliği ödemi oluşan Danilo Barthel, bu akşamki maç kadromuzda yer alamayacaktır.
https://twitter.com/FBBasketbol/status/1334480390921261056