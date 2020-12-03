THY EuroLeague'de deplasmanda Zenit'in konuğu olacak olan Fenerbahçe Beko'da sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. Bu zorlu deplasmanda Sarı Lacivertli ekip Danilo Barthel'den sakatlığı nedeniyle faydalanamayacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

St. Petersburg’da gerçekleştirdiğimiz taktik idmanda aldığı darbe nedeniyle diz kapağında kemik iliği ödemi oluşan Danilo Barthel, bu akşamki maç kadromuzda yer alamayacaktır.







