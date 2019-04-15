Fenerbahçe Beko'ya Jan Vesely'den müjde

Zalgiris Kaunas maçı öncesi Fenerbahçe Beko'ya Jan Vesely'den müjdeli haber geldi.

15 Nisan 2019, Pazartesi 11:57
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Fenerbahçe Beko'ya Jan Vesely'den müjde

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off turu ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya yıldız oyuncusu Jan Vesely'den müjdeli haber geldi.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Çek basketbolcunun takımla antrenmanlara başladığı duyuruldu.

Vesely'nin, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliği yapacağı müsabakada Litvanya ekibine karşı oynamasının beklendiği vurgulandı.

Öte yandan Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne'nin, sakatlıkları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyeceği ifade edildi.

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