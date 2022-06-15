Şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko’nun iki Türk yıldızı Şehmus Hazer ve Metecan Birsen, FANATİK’e konuştu.

Şehmus Hazer: Türkler olmadan olmaz

“Fenerbahçe’deki ilk yılımda şampiyon olduk. Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Ben başkalarının lafıyla hareket eden biri değilim. Tabii ki herkesi dinlerim ama sonunda kararı ben veririm. Banvit’teyken de Beşiktaş ’a gelirken de Fenerbahçe’ye transfer olurken de kararı ben verdim. ‘Erken gitti’ diyenler oldu. Çok olumsuz konuşanlar oldu. Sezon başında da alışma süreci vardı. Haklıymış gibi göründüler ama bunun farkındaydım. Burada iyi bir sezon geçireceğimi biliyordum. Bunu da gerçekleştirdim. İlk senemde şampiyon oldum. İyi ki Fenerbahçe’ye gelmişim....”

‘Geniş rotasyon avantaj sağladı’

“Türkiye Ligi’nde, Türk oyuncuların desteği ve yardımı olmadan şampiyon olunabileceğine inanmıyorum. Efes bize oranla dar bir rotasyonla oynadı. Bizim oynayabilecek 10-12 oyuncumuz vardı. Biz bütün sezonu böyle oynadık. En iyi oyuncular bizdeydi. Bu bize avantaj sağladı. Yabancılar bir yere kadar takıma destek verebiliyor. Takımı bir üst seviyeye Türkler’in çıkardığını düşünüyorum. Yerlilerin verdiği katkı, farkı yaratan kısım oluyor. Biz de gerektiği yerde, gereken enerjiyi takıma verdik. Sonunda mutlu sona ulaştık.”

'Hoca bize güvendi'

“Çok yetenekli oyunculara sahibiz. Milli oyuncular bizde. Sezon başından sonuna kadar bize güvenenleri mahcup etmedik. Hoca da bize daha çok güvenmeye başladı. Sonunda da hep beraber hedefe ulaştık. Fenerbahçe’ye ilk transfer olduğumda, burada İstanbul Cup turnuvası vardı. Transferim o gün gerçekleşti. Ve kulübe geldim. Sahaya çıktığımda ismim anons edildi. Taraftar bana büyük destek. Beni alkışladılar. O günü asla unutamayacağım. İlerleyen maçlarda her sahaya girdiğimde, kötü de oynasam beni desteklediler. Bunun için minnettarım. İnşallah uzun yıllar böyle devam eder. Bana daha çok destek verirler, ben de kulübüme daha iyi hizmet ederim.”

'Batman'dan EuroLeague'e...'

“Bu yıl NBA yaz ligine gitme planım yok. Sezonu bitirdik ve Milli Takım başlıyor. NBA hep aklımda. İyi bir sezondan sonra teklif gelebilir. Gidebileceğimi düşünüyorum. Fırsat geleceğini düşünüyorum. Bir, iki yıl içinde NBA hedefim var. O hedefe ulaşmak isterim...Her zaman kendime inancım hep üst seviyeydi. 15 yaşında Batman’dan Bandırma’ya gittim. Sonra da Euroleague oyuncusu oldum. Gençlerin kendilerine güvenmeleri lazım. Ben onlar için çok güzel bir örneğim. Batman gibi sporun gelişmediği bir yerden, basketbolun yaygın olmadığı bir yerden çıkıp en üst seviyeye gelebiliyorsam, onların da şansı var. Kendilerine inanmaları ve asla pes etmemeleri gerekiyor.”

Metecan Birsen: Yaşadığım duyguyu tarif edemem

“Türk oyuncu kadromuzun daha iyi olduğunu düşünüyordum. Çok mutluyuz. Türk oyuncular olarak sahada bulunmamız, fayda sağlamamız fark yarattı. Özellikle de Play-Off serilerinde Türk oyuncuların rolünün arttığını düşünüyorum. Tabii ki bu da bizim için şampiyonluğu daha anlamlı hale getirdi. Fenerbahçe’deki ikinci şampiyonluğum ve bu başarıda benim de payım olduğu için gurur doluyum. Fenerbahçe benim gözümü açtığım yer. Burası benim yuvam. Fenerbahçe’ye 8 yaşında geldim. Altyapılarda 10 sene oynadım. Çok önemli başarılar yaşadım. Sonrasında ayrılıp, tekrar evime dönüp şampiyonluk yaşamam tarif edilemeyecek bir duygu.”

'Beni Kokoskov istemişti'

“Hem daha büyük bir hedef için oynamak istedim hem de transfer sürecim farklı gelişmişti. Ben Fenerbahçe ile anlaşırken takımın başında Kokoskov vardı ve bana hem süre hem de rol vereceğini garanti etmişti. Yani ben buraya oynamaya gelmiştim, oturmak için transfer olmamıştım. Ama sezon başında antrenör değişimi oldu ve ben de biraz sıkıntı yaşadım. Coach’un beni tanıması için biraz zaman geçmesi, benim elimden geleni yapmam, oynamak için çok çalışmama rağmen bana göre gereken süreleri alamamam biraz geride kalmama neden oldu. Devamında coach'un beni tanıması, benim de onun sistemine adapte olmamla birlikte daha fazla oynamaya başladım ve yapabileceklerimi tam olarak olmasa da daha fazla gösterme şansı buldum. Sezonu da iyi bitirdiğimizi düşünüyorum. Burada oynamadığım dönemde hem fiziksel hem de mental olarak kendimi hazır tutmam önemliydi. Bunu başardığımda sorumluluğun geleceğinin bilincindeydim, düşündüğüm gibi de oldu.”

'Pozisyonum değişti'

“Geçen yıl genellikle 3 numarada oynamıştım. 4 numara pozisyonuna geçtiğim süreler çok azdı. Bu sene ise 3 numarada çok az süre alıp, genellikle 4 numara oynadım. Altyapılardan 4 numara pozisyonuna alışık olduğum için fazla sıkıntı çektiğimi söyleyemem. Evet bir pozisyon değişikliği oldu ama buna adapte olup, takıma verebileceğim en yüksek faydayı vermeye çalıştım.”

Gökhan German







