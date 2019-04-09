Euroleague'de Fenerbahçe Beko ile eşleşeyen Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı taşıyan uçağın geçen cuma günü Madrid Barajas Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra sistemlerinin çöktüğü ve Getafe'ye acil iniş yaptığı ortaya çıktı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre uçağın navigasyon sisteminin iflas etmesi üzerine uçakta panik yaşandığı öğrenildi.

Euroleague'de geçen hafta Real Madrid'le karşılaşan ve maçı kazanarak Fenerbahçe Beko'nun çeyrek finaldeki rakibi olan Litvan ya ekibini taşıyan uçağın Litvanya'ya dönüş sırasında önemli bir tehlike atlattığı ortaya çıktı.

Sistemleri arıza yapan uçak Getafe Havaalanı'na acil iniş yaptı.

Navigasyon sistemi arızalanan uçağın iniş yapmasının ardından Kaunas'lı oyuncuların şoku uzun bir süre atlatamadığı belirtildi.

Klasjet firmasına ait uçaktan inen oyunculara aynı firmanın bir başka uçağıyla dönüş yolculuğu ayarlandığı ancak oyuncuların uçağa binmek istemediği ortaya çıktı.

Navigasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle pilotun uçağın hızını bilmeden uçtuğu öğrenildi.

Yer kontrolün uçaktan gerekli bilgileri alamadığı için havaalanında tüm inişleri ve kalkışları durdurarak Zalgiris Kaunas'ın uçağının inişi için pisti temizlediği belirtildi.

Boeing 737 olduğu belirtilen uçağın iniş yaptığı Getafe'deki havaalanının askeri olduğu da açıklandı.

Öte yandan Zalgiris Kaunas'ın Litvanya'ya dönüşü ancak ertesi gün gerçekleşebildi.

Fenerbahçe ile Zalgiris Kaunas çeyrek final ilk maçında 16 Nisan'da İstanbul'da karşılaşacak.

CNN Türk