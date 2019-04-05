Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, normal sezon liderliğini garantileyerek Play-Off'ta kendine yer bulmuştu.

Son hafta maçlarıyla eşleşeceği ekibi bekleyen Fenerbahçe'nin rakibi, 30. maç döneminde Real Madrid'i deplasmanda 93-86 mağlup eden Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas oldu.

3 maç kazananın Final Four'a yükseleceği serinin ilk 2 maçı temsilcimizin ev sahipliğinde oynanacak. Play-Off'lar etabı 16 Nisan Salı günü başlayacak.

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Zalgiris Kaunas'ı tanıyalım

Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, EuroLeague'de 1999 yılında şampiyonluk yaşamıştı.

1999'dan sonra Zalgiris, ilk defa 2018'de Final Four oynamayı başarmıştı.

Geçtiğimiz sezonun başarılı ekibi, Final Four'da yarı finalde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile karşılaşmış kazanan 76-67'lik skorla Fenerbahçe olmuştu. Temsilcimiz finale yükselirken Zalgiris, CSKA Moskova'yı mağlup ederek üçüncü olmayı başarmıştı.

Sezon başında güç kaybettiler

Düşük bütçesine rağmen 2018'de Sarunas Jasikevicius yönetiminde peri masalına imza atan Zalgiris, 2018-19 sezonu öncesi en önemli oyuncuları Vasilije Micic, Kevin Pangos ve Axel Toupane'ı EuroLeague'in güçlü ekiplerine kaptırdı.

Zalgirio Arena'da taraftarıyla muhteşem bir atmosfer yaratan Zalgiris, bu kayıplar sonrasında sezona da istediği gibi başlayamadı ve ilk 5 iç saha maçından mağlubiyetle ayrılırken ilk 9 maçında da sadece 3 galibiyet alabildi.

Son haftalarda büyük çıkış

Sezonun ikinci yarısında da 10 maçta 8 mağlubiyetlik kötü serisiyle dikkat çeken Zalgiris, normal sezonun son bölümünde 8 maçta 7 galibiyet alarak tekrar müthiş bir hikayeye imza atarak Play-Off'ta sekizinci sırayı aldı.

En etkili ismi Brandon Davies

Geçen sezon da başarılı performansıyla dikkat çeken Brandon Davies'i yeni sezon başlarken takımda tutmayı başardılar.

Bu sezon Play-Off'u getiren deplasmandaki son Real Madrid maçında Davies; 27 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ile devleşti.

EuroLeague sezonunda ise Davies; 14.4 sayı, 5.7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Daha önce ligimizde Beşiktaş forması giyen Nate Wolters da EuroLeague'de 10.9 sayı, 4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Büyük takımların radarına giren Marius Grigonis ise kritik katkılarıyla dikkat çekerken 8.9 da sayı ortalaması elde etti.

Her şeyi değiştiren adam: Sarunas Jasikevicius

Zalgiris, EuroLeague'de uzun yıllardır istediği başarılara uzakken her şeyi değiştiren isim Sarunas Jasikevicius oldu.

Oyunculuğunda Fenerbahçe forması da giyen ve Obradovic yönetimindeki Panathinaikos formasıyla da olmak üzere toplam 4 EuroLeague şampiyonluğu bulunan Jasikevicius, 13 Ocak 2016'da Zalgiris'te yardımcı antrenörlük görevinden başantrenörlüğe getirildi.

2017-18'de normal sezonda takımını 6. yapan Jasikevicius, Final Four'a kalmayı başarıp Litvanya ekibine üçüncülük getirdi.

Obradovic yönetimindeki Panathinaikos'ta 3 sezon oyuncu olarak görev yapan ve 1 şampiyonluk yaşayan Jasikevicius, tecrübeli çalıştırıcı hakkında “Harika biri, çalıştığım açık ara en iyi koç. Her şampiyonluğu yaşadı, oyuncularına her şekilde yardım eder. Basketbol hakkındaki fikirleri nettir, idmanda da bunu açık şekilde ortaya koyar. Farkı yarattığı nokta kazandığı şampiyonluk sayısı değil, oyunu nasıl okuduğu ve oyuncularıyla nasıl çalıştığıdır.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon kaybetmedik

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas ile bu sezon oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Deplasmanda rakibini 82-75 geçen temsilcimiz, iç sahada da 78-61'lik skorla mağlup etti.