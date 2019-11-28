Euroleague’de sezonun en kötü başlangıcını yapan ve oynanan 10 maç sonunda 3 galibiyetle 16. sırada yer alan Fenerbahçe Beko toparlanmak için fikstür avantajını en iyi şekilde kullanmaya çalışacak.

Geride kalan bölümde 10 maçın 7’sinde deplasmana giden ve geçen hafta Asvel karşısında ilk dış saha maçını kazanan Sarı- Lacivertliler şimdi de gelecek 6 maçın 5’i evinde oynamanın avantajıyla galibiyet serisi yakalamak için mücadele edecek.

Kanarya’nın bu fikstürde evindeki ilk rakibi Khimki olacak. Rus temsilcisi ise 6 galibiyet, 4 mağlubiyetle 8. sırada. Khimki, son 2 deplasmanda Real Madrid ile Valencia’ya kaybetti.