Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 20. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak.

EuroLeague'de oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip haftaya 11. sırada girdi. Panathinaikos ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Panathinaikos 82-68 kazanmıştı.